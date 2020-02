Freerider bloccati nel Canale del Bambino: in corso intervento del Soccorso Alpino



L'operazione complicata dal maltempo e dalla scarsa visibilità COURMAYEUR. Il Soccorso Alpino Valdostano e il Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Entrèves stanno effettuando in queste ore un difficile intervento di recupero di due sciatori in difficoltà nel "Canale del Bambino", a Courmayeur. Secondo quanto riferito dalla Centrale Unica del Soccorso i due freerider, di cui per ora non sono note le generalità, sono rimasti bloccati nel canalone (una zona vietata) a causa della nevicata che rende difficile la discesa. Riferiscono di essere in buona salute ma di non essere in grado di proseguire autonomamente. Alle 14 una squadra di tecnici del Sav è partita e sta cercando di avvicinarsi alla coppia. La manovra è resa particolarmente complicata dalle condizioni meteo e dalla visibilità quasi nulla. E.G.