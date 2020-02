Turista muore in albergo, procura di Aosta apre indagine



Aperto un fascicolo per omicidio colposo AOSTA. Omicidio colposo è l'ipotesi di reato contenuta nel fascicolo che il pm di Aosta Francesco Pizzato ha aperto dopo il decesso di una donna di 54 anni di Bogliasco (Genova), Ilaria Sirotti, avvenuto nella notte il tra 20 ed il 21 febbraio scorsi in un albergo di Courmayeur. Il pm ha conferito al medico legale Riccarda Giraudi l'incarico per l'autopsia sul corpo della turista. L'esame servirà a capire le cause della morte della donna e le eventuali responsabilità della guardia medica che l'aveva visitata poco prima della morte e che risulta attualmente indagata dopo la denuncia presentata dalla famiglia della 54enne. In base a quanto ricostruito finora, Sirotti aveva telefonato al soccorso sanitario lamentando dolore al petto e mal di schiena ed aveva rifiutato l'intervento dell'ambulanza. La guardia medica intervenuta le aveva somministrato dell'antidolorifico un paio di ore prima che la donna venisse a mancare. M.C.