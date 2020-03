Coronavirus, salgono a 42 i contagiati in Valle d'Aosta



Oltre 700 persone in isolamento AOSTA. Nuova impennata dei casi risultati positivi al coronavirus in Valle d'Aosta. Il bollettino delle ore 18 indica 42 contagiati, 12 dei quali ospedalizzati. I tamponi ancora in attesa di risultati sono 102 (il bollettino delle ore 13 ne indicava 89). Le persone in quarantena sono 721 (erano 657). redazione