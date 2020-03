Coronavirus, aumentano ancora i casi positivi in Valle d'Aosta: sono 87



L'ultimo bollettino è stato emesso dalla Regione alle ore 21 AOSTA. Salgono a 87 i casi attualmente positivi al virus Covid-19 in Valle d'Aosta: lo riporta l'ultimo bollettino emesso dalla Regione alle ore 21. L'impennata rispetto alla comunicazione precedente è legata all'attività di analisi del laboratorio interno all'Usl che ha iniziato a lavorare da questa mattina sui tamponi in attesa di refertazione. Le persone ospedalizzate sono 23. Il reparto Covid-19 aperto da poco nell'ospedale Parini di Aosta dispone al momento di 30 posti. I tamponi attualmente effettuati sono 281 e 131 sono negativi. Si attende ora l'esito di altri 62 test . Le persone in isolamento sono per ora confermate a 947, ma il numero è chiaramente destinato ad incrementare di molto. redazione