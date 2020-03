Salgono a 5 i decessi in Valle d'Aosta legati al Coronavirus



Le ultime due vittime sono un 65enne di Saint-Vincent e un anziano deceduto e poi risultato positivo SAINT-VINCENT. Salgono a cinque i decessi in Valle d'Aosta legati al Coronavirus. La notizia della quarta vittima è di questa mattina: si tratta di un uomo di 65 anni di Saint-Vincent che era in cura all'ospedale Parini di Aosta, in Rianimazione, a causa delle sue condizioni. Secondo quanto si apprende aveva alcune patologie pregresse, ma non erano gravi. A Saint-Vincent nei giorni scorsi la farmacia era stata chiusa per alcuni casi sospetti di contagi. La quinta vittima è un anziano di 98 anni deceduto due giorni fa in ospedale. Il tampone nel suo caso è stato effettuato dopo la morte ed è risultato positivo. M.C.