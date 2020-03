Coronavirus, carabinieri denunciano il titolare di una pizzeria della Valdigne



Chiesta la sospensione della licenza per aver violato i decreti sull'emergenza sanitaria MORGEX. Il titolare di una pizzeria della Valdigne è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Morgex per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. L'attività in questione, spiegano i carabinieri, chiedeva ai clienti di ritirare le ordinazioni ricevute telefonicamente in pizzeria anziché occuparsi della consegna a domicilio come previsto dalle disposizioni per l'emergenza Covid-19. "È stata inviata alle competenti autorità amministrative una segnalazione per la sospensione della licenza", fa sapere l'Arma. M.C.