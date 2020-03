Covid-19, il bollettino delle 18: aumentano ancora i casi in Valle d'Aosta



Salgono a 9 i morti; 15 i ricoverati in gravi condizioni AOSTA. Salgono ancora i casi di Covid-19 in Valle d'Aosta. Il bollettino ufficiale delle ore 18 indica 304 positivi attuali (erano 296 nella precedente comunicazione delle ore 13) e nove deceduti (8), otto dei quali sono uomini. I casi totali quindi salgono a 313. Le persone in cura in ospedale risultano 77 (due in più) di cui 15 in Rianimazione. I tamponi in attesa diminuiscono da 243 a 212. Quelli effettuati dall'inizio della crisi sono 884 (erano 882). Quasi invariato il numero di persone in isolamento: 2.328 (erano 2.327). redazione