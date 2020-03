Emergenza Covid-19: i casi attuali aumentano a 354 in Valle d'Aosta; 181 i sospetti



Salgono a 18 i positivi al virus ricoverati in gravi condizioni

AOSTA. Aumentano di 50 i casi positivi al Coronavirus in Valle d'Aosta. L'ultimo bollettino diffuso dalla Regione, oggi alle 13, indica 354 positivi attuali (erano 304 ieri) di cui 82 ricoverati in ospedale e 18 in condizioni gravi (3 in più rispetto a ieri sera). Le autorità si sono già attivate nei giorni scorsi per allargare a circa 100 posti letto il reparto Covid-19 e rendere disponibili più posti in terapia intensiva. Stabili a nove le morti associate al virus. I casi positivi totali passano quindi a 363. Al momento risultano ancora 181 tamponi in attesa (una trentina in meno rispetto a ieri). I tamponi effettuati salgono a 934 (erano 884). Le persone in isolamento salgono a 2.406. M.C.