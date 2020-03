Coronavirus, in Valle d'Aosta stabili i casi positivi. Diminuiscono gli ospedalizzati



Quadruplicato in una settimana il numero di persone risultate contagiate dal Covid-19 La mappa dei contagi della Protezione civile AOSTA. Diminuisce il numero di persone attualmente ricoverate all'ospedale regionale U. Parini per Coronavirus. I numeri riportati dalla Regione nel bollettino serale indicano 73 positivi attualmente ospedalizzati di cui sempre 18 in gravi condizioni e un aumento da 272 a 282 delle persone isolate a domicilio. Non sono indicati altri casi di decessi. I positivi attuali sono 355, quindi uno in più rispetto alla precedente comunicazione, e risultano 200 tamponi in attesa di risultato. Il totale dei tamponi effettuati sale a 954. Le persone in isolamento sono una ventina in più, 2.427 nel complesso. Il bollettino serale di una settimana fa, domenica 15, marzo, a fronte di 281 tamponi eseguiti indicava 88 casi totali ed 1 deceduto, 23 persone ricoverate all'ospedale Parini e 947 persone sottoposte a misure di isolamento. C.R.