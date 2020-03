Da Aosta a Torino nonostante i divieti: denunciati due giovani valdostani



Fermati dopo un inseguimento in auto e a piedi AOSTA. Inseguiti dai carabinieri per le strade di Torino, due giovani valdostani sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. In barba ai divieti di spostamento erano riusciti a raggiungere in automobile il capoluogo piemontese partendo da Aosta pur non avendo necessità urgenti. L'inseguimento è iniziato dopo il mancato rispetto di uno stop. I due sono fuggiti in auto e, una volta raggiunti dai carabinieri, hanno tentato di allontanarsi a piedi, ma sono stati bloccati. Uno di loro che ha tentato di aggredire un militare è stato neutralizzato con lo spray. È così scattata anche la denuncia per violenza a pubblico ufficiale. Nella loro auto è stata trovata una dose di cocaina e una di marijuana. M.C.