Coronavirus, il numero dei morti sale a 28 in Valle d'Aosta



Stabili i contagi, aumentano i pazienti in terapia intensiva AOSTA. Sono stabili i casi attuali di Coronavirus registrati in Valle d'Aosta: 401 quelli indicati nel bollettino di oggi, lo stesso numero di 24 ore fa. Tuttavia aumentano i deceduti, che da 20 passano a 28, di cui 24 uomini e 4 donne. Ventisette di loro sono spirati in ospedale. Avevano dai 60 ai 98 anni. Il bollettino giornaliero riporta un aumento delle persone ricoverate in ospedale, 75 in tutto, e di quelle in Terapia intensiva, 24. Nessuna informazione è presente riguardo ai tamponi effettuati e quelli in attesa di risultato. Si sa che i casi negativi tra ieri ed oggi sono aumentati di 9 unità. Il numero dei guariti è sempre fermo a due, le persone in isolamento diminuiscono di 400 a 2.204. Qui la cartina della Valle d'Aosta con la situazione Comune per Comune > Infine sul fronte delle denunce, la comunicazione della Regione ne riporta 11 a fronte di 821 controlli (riferiti alla giornata di ieri, 24 marzo). E.G.