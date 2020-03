Elisoccorso recupera un uomo nella zona sotto al Pavillon, a Courmayeur



Intervento in serata del Soccorso alpino valdostano a 1.800 metri di quota COURMAYEUR. Il Soccorso Alpino Valdostano ha recuperato questa sera un uomo nella zona sotto al Pavillon, a Courmayeur, a circa 1.800 metri di quota. Sembrava si trattasse di un escursionista caduto in fase di rientro mentre percorreva sentieri non battuti, ma forse si trovava sul posto per altri motivi ancora non chiari. L'intervento è stato complicato dalla scarsa visibilità dovuta sia all'orario serale sia al maltempo. Gli operatori in elicottero del Sav sono comunque riusciti a individuare l'uomo e recuperarlo calando un verricello. L'uomo, di origine magrebina, è stato portato al pronto soccorso di Aosta per le cure del caso. I medici hanno riscontrato un lieve stato di ipotermia. Aggiornamento

La persona coinvolta è un 23enne di origine africana senza documenti e probabilmente senza fissa dimora. Della sua situazione sono state informate le forze dell'ordine. M.C.

(aggiornato)