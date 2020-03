Coronavirus, i casi totali in Valle d'Aosta salgono a 555



Nel bollettino del 28 marzo indica aumentano ancora le persone contagiate e anche i deceduti AOSTA. Sono 511 i casi attuali di Coronavirus in Valle d'Aosta. Le persone ricoverate in ospedale risultano 76, nel reparto Codiv, e 26 di queste sono in terapia intensiva. I decessi salgono a 42. I guariti, per ora, rimangono 2. Questi i numeri del bollettino diffuso oggi dalla Regione che fotografa la situazione dell'emergenza sanitaria sul territorio valdostano. In totale, dall'inizio della pandemia, nella nostra regione sono state accertate 555 positività al virus Covid-19. Il bollettino di ieri indicava 457 positivi più 39 deceduti e 2 guariti. I tamponi refertati oggi sono 150, altri 258 sono in attesa di analisi. M.C.