Aosta, è morto Romano Praduroux



L'ex comandante dei vigili urbani aveva 79 anni AOSTA. È morto all'età di 79 anni Romano Praduroux, ex comandante dei Vigili urbani di Aosta. In pensione dal 1998, aveva lavorato anche come capo sezione dell'Ufficio commercio e, successivamente, come dirigente dello stesso servizio. Nel 1996 era diventato comandante dei Vigili urbani del capoluogo. In una nota "il sindaco Fulvio Centoz, a titolo personale, a nome dell’Amministrazione comunale e del Corpo associato di Polizia Locale di Aosta, Saint-Pierre e Sarre 'Police de la Plaine', esprime cordoglio per la scomparsa" di Praduroux. redazione