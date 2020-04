Coronavirus, più di 100 morti in Valle d'Aosta; guariti salgono a 49



La fascia di età dei guariti si allunga fino a 85 anni AOSTA. La Regione ha diffuso il bollettino numero 46 sull'emergenza Coronavirus in Valle d'Aosta basato sui dati forniti dall'Azienda Usl. Il numero dei morti per Covid-19 supera quota 100: sono 101 in totale , di cui avvenuti registrati nelle ultime 24 ore. La buona notizia è che aumentano sensibilmente i guariti: 11 in più nelle ultime 24 ore e 49 in totale, tra cui un bimbo di 1 anno e un anziano di 85 anni. Il numero dei casi rilevati è 850 (erano 835 ieri) . Sono 110 le persone ricoverate in ospedale, di cui 77 al Parini di Aosta e 33 alla clinica di Saint-Pierre. Il numero di casi negativi sale da 1.203 a 1.498. Oggi risultano refertati ben 310 tamponi. Manca il numero dei tamponi "in attesa" perché, come spiegato dall'Unità di crisi, nei giorni precedenti il dato indicava sia i tamponi in attesa sia quelli previsti in giornata e poteva quindi generare confusione. Infine il dato sui controlli: 1.376 quelli compiuti ieri secondo i calcoli della prefettura con 43 sanzioni. E.G.