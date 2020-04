Saint-Christophe, incendio in una villetta in frazione Meysettaz



Intervento notturno dei vigili del fuoco SAINT-CHRISTOPHE. I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte a Saint-Christophe per un incendio che ha gravemente danneggiato una abitazione in frazione Meysettaz. Le fiamme hanno coinvolto la facciata e il tetto di una villetta. La persona che si trovava all'interno non è rimasta ferita. Il personale professionista e volontario chiamato intorno alle ore 4 della notte tra ieri ed oggi, mercoledì 15 e giovedì 16 aprile, ha estinto l'incendio e avviato le attività di accertamento sull'origine delle fiamme. redazione