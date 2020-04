Coronavirus, Aosta: morto lo scrittore Alessandro Marchetti



Aveva 55 anni AOSTA. È morto all'età di 55 anni Alessandro Marchetti, scrittore aostano, musicista e dipendente regionale. Era stato contagiato dal virus Covid-19 e l'infezione lo aveva portato ad essere ricoverato in rianimazione a causa delle sue gravi condizioni. Le sue condizioni però si sono di nuovo aggravate. È deceduto ieri all'ospedale regionale Umberto Parini di Aosta. Contrariamente a quanto dichiarato in precedenza, non c'è conferma della sua guarigione dal virus. Tra i libri di Marchetti ci sono anche 'Dolce e i misteri di Acquascura' e 'L'altalena è mia' per i bambini. Marco Camilli