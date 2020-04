Contagi al Père Laurent, la procura di Aosta ora indaga per omicidio ed epidemia colposi



L'ospizio aostano è da settimane al centro di accertamenti sulla gestione dell'emergenza Covid-19

AOSTA. Svolta negli accertamenti compiuti nelle ultime settimane dalla procura di Aosta sui contagi da Covid-19 all'interno dell'ospizio Pére Laurent di Aosta. ll fascicolo finora senza ipotesi di reato è diventato - riferisce l'Ansa - una indagine per omicidio colposo plurimo e per epidemia colposa. Nessuno al momento risulta iscritto nel registro degli indagati. L'ipotesi su cui gli investigatori si concentrano è che il refuge abbia gestito l'emergenza sanitaria in modo non corretto visto l'alto numero di contagi registrati all'interno della struttura tra gli assistiti, alcuni dei quali sono morti. redazione