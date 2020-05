Accoltellamento in strada, gip dispone il carcere per 31enne aostano



E' accusato del tentato omicidio di un uomo di 39 anni AOSTA. Rimarrà in carcere Michel Noussan Gex, 31 anni, accusato del tentato omicidio di un uomo trentanovenne durante una lite in strada lo scorso 29 aprile al quartiere Dora. L'arrestato durante l'udienza di convalida non ha risposto alle domande del gip, il quale ha convalidato l'arresto eseguito dalla polizia subito dopo l'aggressione e disposto la custodia cautelare in carcere. Secondo una prima ricostruzione del fatto, la violenta lite era iniziata per motivi di gelosia. Il trentunenne è accusato di aver accoltellato il rivale con un Opinel ferendolo all'addome, alla testa ed al braccio. Le condizioni dell'aggredito non erano risultate gravi.



M.C.