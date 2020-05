Agenzia delle Dogane sequestra 240 bottiglie di alcolici al genepy



Nelle bevande prodotte da un operatore valdostano concentrazioni eccessive di tujone e tracce di cannabis AOSTA. L'Agendia delle dogane di Aosta ha sequestrato, insieme ai carabinieri per la tutela agroalimentare di Torino, 240 bottiglie di prodotti alcolici non idonei alla vendita. Si tratta di bevande a base di genepy prodotte da un operatore valdostano e sottoposte ad analisi in cui è emersa "una concentrazione di tujone (un elemento del terpene che è un composto chimico naturale presente nella pianta) superiore al limite consentito dalle vigenti disposizioni Unione Europea (UE) e, in un altro caso, la presenza di cannabinoidi caratteristici della specie Cannabis il cui uso a fini alimentari è tassativamente vietato dall’attuale disciplina nazionale". Il tujone. spiega l'Agenzia delle dogane, se assunto in quantitativi inferiori alla soglia prevista dalle vigenti disposizioni è del tutto innocuo per l’organismo umano; l’assunzione in quantitativi superiori, invece,può avere effetti neurotossici. L’intera partita di merce è stata sottoposta a sequestro preventivo ed è stata trasmessa l'informativa di reato alla Procura di Aosta. Marco Camilli