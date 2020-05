'ndrangheta, Regione Valle d'Aosta sarà parte civile nel processo per l'inchiesta Altanum



Diciotto gli imputati per reati di tipo mafioso tra cui gli Roberto Raffa e Vincenzo Raso di Aosta AOSTA. La Regione autonoma Valle d'Aosta sarà parte civile nel processo relativo all'inchiesta Altanum su estorsioni, traffico di stupefacenti, omicidio e reati di tipo mafioso. La richiesta è stata accolta dal gup del tribunale di Reggio Calabria il quale ha anche accettato le medesime istanze presentate dalla città metropolitana di Reggio Calabria e dai Comuni di San Giorgio Morgeto e Cittanova. Nell'ambito dell'indagine a luglio dello scorso anno erano stati arrestati Roberto Raffa di 44 anni e Vincenzo Raso di 67 anni, entrambi di Aosta, e Vincenzo Raffa, 43 anni, residente a San Giorgio Morgeto, per reati di tipo mafioso. Il processo vede in tutto 18 imputati. Marco Camilli