Scontro tra auto e pedone, in ospedale bimba di 1 anno e anziana di 72



L'incidente stradale è avvenuto oggi a Saint-Pierre

SAINT-PIERRE. Una donna di 72 anni ed una bambina di 1 anno sono tra le persone coinvolte in un incidente stradale avvenuta questa mattina a Saint-Pierre. Secondo quanto riferisce la Centrale unica del soccorso, si tratta di un'automobile che ha urtato un pedone. Al pronto soccorso di Aosta è stata condotta un'anziana di 72 anni residente in Valle d'Aosta che è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione per politrauma, con prognosi riservata. Per la bambina di un anno è stato deciso il ricovero in osservazione nel reparto di pediatria per policontusione. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine. M.C.