Ancora un arresto al Monte Bianco per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina



Fermato il conducente di una vettura in ingresso in Italia COURMAYEUR. Ancora un arresto per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è stato effettuato dalla polizia di frontiera al traforo del Monte Bianco. Lunedì sera gli agenti hanno controllato una vettura in ingresso sul territorio italiano con due persone a bordo scoprendo che il passeggero, un cittadino senegalese, era privo di documenti. Per il conducente è scattato l'arresto e la vettura è stata sottoposta a sequestro. E.G.