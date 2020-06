Spaccio al quartiere Cogne, il questore di Aosta sospende la licenza di un bar



Il locale è al centro dell'operazione antidroga Sunshine della Squadra mobile AOSTA. Il questore di Aosta ha sospeso per 15 giorni la licenza al titolare del bar Caffè Nord del quartiere Cogne di Aosta, al centro dell'operazione della Squadra mobile contro lo spaccio di droga che a inizio settimana ha portato all'esecuzione di ordinanze cautelari nei confronti di un uomo, della moglie, dei due figli e di un quinto sospetto pusher. Come riferisce infatti la questura, "il provvedimento si è reso necessario in quanto il bar, situato in un'area ad alta residenzialità, a seguito di attività investigativa è risultato essere al centro di una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti interrotta con l’operazione di polizia "Sunshine", conclusasi con 5 provvedimenti restrittivi". M.C.