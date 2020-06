Motociclista ferito in un incidente stradale a Montjovet



Scontro davanti al municipio tra una moto e un'automobile MONTJOVET. Il 118 è intervenuto nel primo pomeriggio di oggi a Montjovet per un incidente stradale avvenuto davanti al municipio. Lo scontro ha coinvolto una motocicletta ed un'automobile. Al pronto soccorso di Aosta è finito il motociclista, un uomo di 43 anni residente nel Torinese. Le sue condizioni "non sono gravi", riferisce la Centrale unica del soccorso. Sul luogo dell'incidente anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso. M.C.