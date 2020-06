Ciclista recuperato in un dirupo tra Valtournenche e Saint-Denis



Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino Valdostano VALTOURNENCHE. Un ciclista è stato portato al pronto soccorso di Aosta oggi dopo essere caduto in un dirupo nella zona tra Valtournenche e Saint-Denis. L'uomo stava percorrendo un sentiero a monte della centrale elettrica di località Covalou (1450 mt) quando è scivolato lungo il versante riportando diversi traumi. Una squadra del Soccorso Alpino Valdostano è intervenuta per recuperarlo prima del trasporto all'ospedale regionale Parini. Le sue condizioni sono in fase di valutazione. C.R.