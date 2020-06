Due alpinisti recuperati dal Soccorso Alpino Valdostano sulla Torre Lavina



L'intervento di soccorso reso difficile dal forte vento COGNE. Il Soccorso Alpino Valdostano è stato impegnato oggi pomeriggio in un complicato intervento di recupero di due alpinisti in difficoltà sulla Torre Lavina (quota 3.200 metri), in Piemonte, al di là del versante valdostano nella zona di Cogne. Un primo tentativo di recupero è stato effettuato dai colleghi soccorritori piemontesi che però hanno dovuto rinunciare a causa del forte vento. L'equipaggio valdostano, una volta condivise le coordinate e le procedure operative, è decollato ed è riuscito a portare in salvo gli alpinisti, entrambi italiani. I due stanno bene: sono illesi e non hanno avuto bisogno di cure.



M.C.