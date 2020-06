Incendia l'automobile dell'ex, arrestato un 40enne di Aosta



E' accusato di aver perseguitato la donna per mesi dopo la fine della loro relazione AOSTA. Un quarantenne residente ad Aosta, G.A.M., è stato arrestato dai carabinieri di Nus e di Saint-Vincent/Chatillon per stalking nei confronti della ex compagna. Secondo i carabinieri gli atteggiamenti persecutori, iniziati dopo la fine della relazione sentimentale, duravano da alcuni mesi e sono culminati a maggio con l'incendio appiccato dall'uomo all'automobile della ex. Indagando proprio su questo episodio i militari hanno ricostruito una "serie di atti minacciosi e vessatori" nei confronti della donna. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari dal gip di Aosta. M.C.