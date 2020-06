Scossa di terremoto avvertita in Valle d'Aosta



L'evento di grado 3.4 è avvenuto oggi poco prima delle 8.30 AOSTA. Una lieve scossa di terremoto si è verificata nella mattinata di oggi poco prima delle 8.30. Il movimento è stato avvertito distintamente anche in Valle d'Aosta. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia la magnitudo provvisoriamente stimata è tra 3.1 e 3.6 . La scossa è avvenuta alle 8.25. Aggiornamento

L'Istituto indica una magnitudo di 3.4 con epicentro nell'area del Monte Bianco in territorio francese, vicino al confine con la Svizzera, ad una profondità di 10 km. Al momento non sono riportati danni né feriti. Elena Giovinazzo