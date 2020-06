La Guardia di finanza di Aosta scopre 16 evasori totali



Il bilancio dell'attività 2019 delle Fiamme gialle nel 260° anniversario dalla fondazione AOSTA. Sedici evasori totali scoperti, 12 denunce per reati fiscali che vanno dalle false fatturazioni all'occultamento di scritture contabili, un centinaio di lavoratori in nero o irregolari scoperti con 23 datori di lavoro verbalizzati e quasi 7,5 milioni di euro di Iva evasa: sono alcuni dati del bilancio dell'attività svolta nel corso del 2019 dalla Guardia di finanza di Aosta. L'occasione per tracciare le somme dell'attività svolta lo scorso anno è il 246° anniversario di fondazione del Corpo, celebrato alla caserma Luboz in forma ristretta come imposto dall'emergenza sanitaria Covid-19. I reati finanziari non sono l'unico campo di competenza delle Fiamme gialle. I militari hanno svolto anche 60 interventi su delega della magistratura o della Corte dei conti per accertamenti nel settore della spesa pubblica; effettuato accertamenti patrimoniali in applicazione della normativa antimafia su 26 soggetti e sequestrato beni per 2,5 milioni di euro in riferimento a casi di distrazione patrimoniale. Sul capitolo del controllo del territorio e in particolare dell'attività contro il traffico di droga, la Guardia di finanza di Aosta ha sequestrato più di 11 chili di stupefacenti, soprattutto eroina (10,5 kg), e arrestato 19 persone. Elena Giovinazzo