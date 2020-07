Alpinista cade dall'Aiguille Noire de Peuterey, è grave

L'uomo è stato ricoverato in Rianimazione

COURMAYEUR. Intervento nel Soccorso Alpino Valdostano nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 14.00, all'Aiguille Noire de Peuterey per un incidente avvenuto sulla cresta Sud. Un alpinista impegnato nella fase di ascensione è caduto riportando diversi traumi di seria entità.

L'uomo, un francese di circa 50 anni, è stato soccorso in piena parete grazie ad un intervento di recupero complicato e trasportato a valle per il ricovero in ospedale.

È stato portato nel reparto di Rianimazione e la prognosi è riservata.

M.C.