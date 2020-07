Monte Bianco, recuperati 3 alpinisti caduti in un crepaccio

L'incidente a quota 3.300 metri lungo la via normale sul versante italiano

AOSTA. Intervento del Soccorso alpino valdostano e del Soccorso alpino della guardia di finanza oggi pomeriggio a quota 3.300 metri circa sul massiccio del Monte Bianco per recuperare una cordata di alpinisti caduti in un crepaccio. L'incidente si è verificato sul versante italiano, lungo la via normale, a monte del rifugio Gonnella.

Le squadre di soccorso hanno estratto dal ghiaccio tre alpinisti che prontamente sono stati portati a valle per essere poi trasferiti all'ospedale Parini di Aosta. Hanno sintomi da ipotermia e traumi causati dalla caduta.

I tre, tutti del Belgio, hanno 25, 37 e 55 anni.





Seguiranno aggiornamenti

M.C.