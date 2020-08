Anziano escursionista muore a Becca Pougnenta

L'uomo potrebbe aver avuto un malore che lo ha fatto cadere per 30 metri in un dirupo

MORGEX. L'elicottero del Soccorso Alpino Valdostano è decollato intorno a mezzogiorno di oggi per raggiungere Becca Pougnenta, nella zona di Morgex, dove un anziano escursionista è deceduto.

A bordo del velivolo insieme ai tecnici del SAV c'era un medico rianimatore che, una volta sul posto, non ha potuto far altro che constatare la morte dell'uomo. Il corpo è stato affidato ai finanzieri del Sagf per accertare le cause della morte.

È possibile che l'uomo abbia avuto un malore che lo ha fatto cadere per una trentina di metri lungo un pendio a circa 2.800 metri di quota.





M.C.