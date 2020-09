Due passeurs arrestati al Traforo del Monte Bianco

I due uomini di 38 e 39 anni saranno processati per direttissima

AOSTA. Due passeurs di trentotto e trentanove anni sono stati arrestati domenica durante i controlli contro il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina alla frontiera italo-francese.

Il trentottenne, B.H., di nazionalità algerina, è stato sorpreso ad accompagnare verso la Francia due stranieri di cui uno non in regola con i documenti. Il trentanovenne, un cittadino pakistano, è stato fermato mentre trasportava tre connazionali, due dei quali irregolari, sempre in direzione della Francia.

La sottosezione di polizia di frontiera al Traforo del Monte Bianco che ha operato i controlli ha sequestrato i due veicoli e arrestato i due uomini.

Per entrambi il processo per direttissima è previsto domani, martedì.

C.R.