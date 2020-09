Processo Geenna, applausi ad Aosta all'arrivo di Sorbara

Oggi la requisitoria del pm sul processo sulla 'ndrangheta in Valle d'Aosta

AOSTA. In tribunale ad Aosta oggi è il giorno della requisitoria del pm del processo Geenna sul locale di 'ndrangheta in Valle d'Aosta.

Questa mattina davanti al tribunale l'arrivo di Marco Sorbara, consigliere regionale sospeso accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, è stato salutato con un applauso di un gruppo di parenti e amici. Tra loro c'era anche consigliere comunale di Aosta uscente Vincenzo Caminiti, candidato alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre prossimi.

Lo stesso per è avvenuto per il ristoratore aostano Antonio Raso, come accaduto anche in altre udienze.

Il filone aostano del processo coinvolge anche Monica Carcea, ex assessore di Saint-Pierre (il primo Comune valdostano ad essere sciolto per infiltrazioni mafiose), il consigliere comunale di Aosta sospeso Nicola Prettico e il dipendente del Casinò Alessandro Giachino.

redazione