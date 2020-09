Alpinista muore in un incidente sulle Grandes Jorasses

Il corpo recuperato in un crepaccio. Illeso il compagno di scalata

COURMAYEUR. Un incidente mortale si è verificato questa mattina sul massiccio del Monte Bianco, lungo la via normale delle Grandes Jorasses, a quota 3.900 metri. Un alpinista in prossimità della vetta è precipitato per un centinaio di metri cadendo poi in un crepaccio.

Il Soccorso Alpino Valdostano, allertato dopo l'allarme dato da un alpinista che ha assistito alla scena, ha localizzato il luogo dell'incidente e recuperato nel crepaccio il corpo ormai senza vita dello scalatore.

Illeso il compagno di scalata che si trovava con lui.

L'incidente mortale potrebbe essere stato provocato da una scivolata.

redazione