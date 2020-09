Incidente stradale a Sarre, motociclista ricoverato in ospedale

Scontro con un'automobile sulla strada statale 26

AOSTA. Un motociclista di quaratasette anni è stato ricoverato all'ospedale U. Parini di Aosta dopo un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla Strada statale 26 nel comune di Sarre.

L'uomo, residente in Piemonte, è rimasto ferito in seguito ad impatto con un'automobile in frazione Condemine, all'altezza del supermercato Conad. Ha riportato una policontusione ed è stato ricoverato in osservazione breve intensiva.

"L'auto ha rallentato per entrare al conad e la moto non ha capito che stava svoltando e l'ha sorpassata finendo con un violento urto", spiega una residente che ha assistito allo scontro, Silvia Tartoni. "Da quando hanno messo il supermercato - commenta - assistiamo regolarmente agl'incidenti e questo ci riempie di tristezza. In più qui non si vive più tranquilli".

redazione

(foto di Silvia Tartoni)