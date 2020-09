Scontro fra auto a Villeneuve, due giovani in ospedale

Grave un 19enne ricoverato in Rianimazione

AOSTA. Due giovani valdostani di 19 e 25 anni sono finiti in ospedale a causa di un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e oggi a Villeneuve.

Erano alla guida di due veicoli che si sono scontrati sulla strada statale 26 per motivi in fase di accertamento.

Il diciannovenne, rimasto ferito in modo più grave, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata al Parini per politrauma.

Per l'altro giovane i dottori hanno disposto il ricovero in Medicina d'urgenza.

Sul posto il personale del 118, le forze dell'ordine per i rilievi di rito e i vigili del fuoco con il Gruppo taglio per estrarre uno dei due feriti dalla vettura danneggiata.

M.C.