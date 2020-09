Ritrovato l'anziano scomparso a Saint-Nicolas

Per rintracciarlo è stato attivato il piano regionale per la ricerca delle persone scomparse

SAINT-NICOLAS. È stato ritrovato nel pomeriggio l'anziano che risultava scomparso da casa da mercoledì sera. L'uomo è stato individuato nel comune di Avise dai carabinieri. Di lui si occupano adesso i sanitari del 118.

Per ritrovarlo è stato attivato il piano regionale per la ricerca delle persone scomparse con la convocazione nel primo pomeriggio a Saint-Nicolas - comune in cui era stata segnalata la sparizione - del Comitato di coordinamento delle ricerche.

Alle operazioni hanno preso parte i vigili del fuoco con il personale del soccorso alpino-speleo-fluviale, unità cinofile e droni oltre ad una decina di volontari, la protezione civile, il Soccorso alpino valdostano con un drone, carabinieri, Corpo forestale e soccorso alpino della guardia di finanza.

Marco Camilli