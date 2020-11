Questura Aosta, 18 multati per violazione delle misure anti Covid

Le forze di polizia hanno controllato quasi 4.000 persone e locali pubblici

AOSTA. Sono quasi quattromila i controlli effettuati la scorsa settimana sul rispetto delle misure per il contenimento del contagio da Covid-19.

Come riportato dalla Questura di Aosta, nell'arco dei sette giorni le forze di polizia hanno identificato 3.379 persone grazie ai posti di controllo attivati sul territorio. Inoltre è stato verificato il rispetto delle disposizioni da parte di 436 locali pubblici.

In tutto diciotto persone son state multate per aver violato le misure in vigore per l'emergenza sanitaria.

E.G.