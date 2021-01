Valanghe a Pila e Cogne, nessun ferito

Allerta gialla su tutta la Valle d'Aosta

AOSTA. Tre valanghe sono cadute a Pila, a Champoluc e sulla strada regionale di Cogne tra questa mattina e il primo pomeriggio. Nessuno dei tre eventi ha coinvolto persone.

Il distacco di Pila è avvenuto verso le ore 13 nella zona del Couis, in un'area in cui erano presenti tracce di sciate. Il Soccorso Alpino Valdostano si è attivato per verificare la presenza di dispersi e il controllo ha dato esito negativo.

In mattinata inoltre una valanga è stata segnalata sopra Champoluc, ad Ayas, e ancora un altro evento ha coinvolto la strada regionale n. 47 della valle di Cogne. Anche in questi casi non risultano persone coinvolte.

Su tutto il territorio della Valle d'Aosta è attiva l'allerta gialla per le valanghe per la giornata di oggi e di domani, 1° febbraio.





redazione