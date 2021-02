Trasportava 18 volatili senza autorizzazione: autista denunciato

AOSTA. Nei giorni scorsi la polizia stradale di Courmayeur ha denunciato un quarantacinquenne per trasporto non autorizzato di volatili.

Nel corso di controlli al piazzale sul versante italiano del Traforo del Monte Bianco gli agenti hanno scoperto un furgone che trasportava regolarmente dei cavalli, ma anche una gabbia con 18 volatili senza la documentazione sul luogo e la data di partenza e sulla proprietà degli animali.

Il 45enne ha spiegato di aver acquistato privatamente gli animali in un allevamento in Francia per regalarli al figlio, ma gli agenti hanno proceduto con una sanzione di 1.000 euro e la denuncia per violazione delle norme sulla protezione degli animali.

