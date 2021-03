Aosta, incidente stradale in via Roma: tre in ospedale

Scontro tra due veicoli alla rotatoria della Valpetroli

AOSTA. Due automobili sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto oggi poco dopo mezzogiorno ad Aosta, in via Roma. La collisione si è verificata all'altezza della rotatoria della Valpetroli per cause al vaglio delle forze dell'ordine.

La Centrale unica del soccorso riferisce di tre le persone portate al pronto soccorso di Aosta, due uomini di 45 e 36 anni e un giovane di 26.

Tutti viaggiavano sullo stesso veicolo. Le loro condizioni sono in fase di valutazione, ma da un primo riscontro non sembra siano in gravi condizioni.

M.C.