Trasporta latticini con frigo spento, multato per 3mila euro

AOSTA. Un autotrasportatore francese è stato sanzionato dalla polizia di frontiera per violazione delle norme sul trasporto di alimenti. Il furgone frigorifero diretto in Francia su cui trasportava latticini e insaccati - prodotti che devono essere mantenuti ad una temperatura controllata - aveva il frigo spento e le porte non isolate "con compromissione della temperatura interna e delle condizioni igieniche".

Prima di elevare sanzioni per 3.000 euro la polizia ha chiesto l'intervento dell'Ufficio igiene dell'Usl per le verifiche di competenza. La merce è stata valutata non idonea alla vendita e sarà quindi distrutta.







redazione