Aosta, Nas sequestrano flaconi del vaccino AstraZeneca

AOSTA. I carabinieri del Nas hanno sequestrato questa mattina alcune dosi del vaccino anti Covid-19 AstraZeneca destinate al centro di vaccinazioni del Palaindoor di Aosta. Il provvedimento riguarda in tutto nove flaconi appartenenti al lotto ABV5811, diverso da quello sospeso in via preventiva dall'Aifa (ABV2856).

"Il sequestro, in via preventiva, è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Biella", spiega l'Azienda Usl della Valle d'Aosta.

Intanto nelle ultime ore l'Usl ha ricevuto "circa 1.500 disponibilità" da persone pronte a farsi vaccinare con minimo anticipo con AstraZeneca in caso di ulteriori rinunce sulle sedute già programmate. Il numero di adesioni è più che sufficiente per preparare una lista di "supplenti", informa sempre l'azienda sanitaria, quindi per ora non è più necessario inviare altre disponibilità.

