Bloccati su via ferrata in Valgrisenche, interviene il Soccorso Alpino Valdostano

VALGRISENCHE. Erano rimaste bloccate su una via ferrata a 2.700 metri di quota le tre persone recuperate ieri sera, intorno alle 19, dal Soccorso Alpino Valdostano.

I soccorritori sono intervenuti in Valgrisenche in elicottero per raggiungere il gruppetto in difficoltà.

Riportati a valle, nessuno di loro ha avuto necessità di assistenza sanitaria.

"Nonostante le giornate di meteo favorevole, le condizioni in quota sono ancora invernali con presenza di neve e temperature anche basse", sottolinea la Centrale Unica del Soccorso.

M.C.