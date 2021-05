Mercoledì i funerali dei due freerider morti sul Monte Bianco

Le salme arriveranno oggi da Chamonix in Valle d'Aosta

AOSTA. Saranno celebrati domani, 26 maggio, i funerali di Alfredo Canavari e Alessandro Letey, i due freerider morti giovedì scorso sotto una valanga sul versante francese del Monte Bianco.

Oggi le salme saranno trasferite da Chamonix in Valle d'Aosta, al cimitero di Saint-Pierre. Da qui, dopo la benedizione programmata nel pomeriggio, ripartiranno per due destinazioni diverse. Il feretro di Letey sarà portato a Brusson, dove alle ore 10 in chiesa sarà celebrato il funerale. Per Canavari il rito si svolgerà a Cerreto d'Esi, in provincia di Ancora, paese di origine del quarantanovenne che da oltre vent'anni viveva in Valle d'Aosta.

