Morto in un incidente stradale 61enne di Pont-Saint-Martin

Scontro fatale nel Torinese tra lo scooter dell'uomo e un'automobile

Un sessantunenne residente a Pont-Saint-Martin è morto in un incidente stradale avvenuto a Mappano, in provincia di Torino.

Mauro La Pica, piemontese di origine, era in sella al suo scooter quando si è scontrato con un'automobile. Dopo il violento urto l'uomo è stato sbalzato dal mezzo. Inutile l'intervento dei soccorritori: per il 61enne non c'era più nulla da fare.

Illesa, ma sotto choc, la conducente alla guida dell'auto.

I carabinieri di Venaria si sono occupati dei rilievi utili a ricostruire la dinamica dello scontro mortale e le eventuali responsabilità.

M.C.