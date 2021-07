Geenna, slitta la sentenza d'Appello del processo di Torino

Manca un giudice: rinviata la pronuncia di secondo grado per gli 11 imputati del rito abbreviato

Gli undici imputati coinvolti nell'inchiesta Geenna sulla 'ndrangheta in Valle d'Aosta giudicati a Torino dovranno attendere ancora qualche giorno per conoscere la sentenza del loro processo d'appello. L'udienza in calendario oggi è stata infatti spostata a causa dell'assenza di un giudice. La sentenza arriverà quindi il 19 luglio.

Lo stesso giorno è attesa anche la sentenza d'appello per Marco Sorbara, Monica Carcea, Nicola Prettico, Alessandro Giachino ed Antonio Raso. I cinque avevano scelto il rito ordinario ed erano stati processati ad Aosta.

In primo grado in entrambi i processi - quello abbreviato a Torino e quello ordinario ad Aosta - tutti gli imputati erano stati condannati. Nel secondo grado di giudizio l'accusa ha chiesto di confermare le condanne inflitte a tutti gli accusati. Per un solo imputato è stata chiesta una pena più pesante rispetto a quella decisa dai giudici in primo grado.

M.C.