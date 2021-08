In vacanza con soldi falsi, 19enne denunciato dalla polizia di Aosta

Nella camera in cui alloggiava trovate banconote false da 50 Euro

Ordinava cibo da asporto e pagava con soldi falsi: ora la polizia di Aosta lo ha denunciato. Protagonista dell'episodio un diciannovenne italiano in vacanza nel capoluogo valdostano.

F.F. - queste le iniziali del denunciato - è stato trovato in possesso di alcune banconote da 50 Euro false, ora sotto sequestro. La perquisizione nella camera in cui alloggia è scattata dopo che la ditta che si occupava delle consegne, insospettita dai pagamenti precedenti fatti dal ragazzo, ha contattato la polizia per segnalare quanto stava accadendo.

Il giovane è stato accompagnato in Questura e denunciato per truffa e spendita di banconote false.







M.C.